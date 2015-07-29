Кількість загиблих у бойових діях на сході наближається до 7 тисяч - ООН

Про це в коментарі УНІАН у середу повідомила речниця Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) Сесіль Пуйї.

"З середини квітня 2014 року по 27 липня 2015 року загинули принаймні 6832 особи (цивільні і військові) і щонайменше 17087 людей були поранені в зоні конфлікту на сході України", - сказала вона, пославшись на оцінку моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Ці дані включають втрати силовиків за даними української влади, 298 жертв катастрофи MH17, загиблих цивільних на підконтрольній Україні території за даними місцевих органів влади, загиблих цивільних і членів збройних формувань на непідконтрольних територіях за даними місцевих медиків.

Читайте такожЗ початку АТО на Донбасі загинули близько 2,3 тисячі українських військовихВ УВКПЛ наголосили на територіальній і часовій неповноті даних.

"У моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні та ВООЗ вважають, що реальна кількість загиблих вища", - повідомила Пуйї.

Також вона підкреслила, що зростання кількості загиблих у порівнянні з попереднім звітом не обов'язково означає, що вони загинули у період між двома звітами. Воно може бути спричинене отриманням нових даних щодо смертей, які сталися раніше, але були зафіксовані тільки зараз.

Раніше, 1 червня, в ООН повідомили про 6417 зафіксованих жертв конфлікту на сході України.