Навчання "Сі Бриз-2016" перевершили всі очікування — керівник від американської сторони (фото)

Як повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України, в церемонії взяли участь українські, американські, грузинські та молдавські військовослужбовці, які брали участь у відпрацюванні завдань маневрів "Сі-Бриз 2016".

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Заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки капітан першого рангу Олексій Неїжпапа подякував учасникам навчань за плідну співпрацю та наголосив на тому, що навчання принесли користь усім військовослужбовцям, хто брав у них участь.

Заступник керівника навчань з американської сторони капітан другого рангу Кеннет Енгле акцентував увагу, що військові маневри "Сі-Бриз" відбулись вже вчотирнадцяте так само, як завжди - успішно.

«Усі поставлені перед цими міжнародними навчаннями завдання були виконані в повному обсязі», - наголосив американський офіцер.

Крім того, церемонія закриття військових навчань "Сі-Бриз 2016" пройшла і в Одесі.

Там керівник від американської сторони капітан 1 рангу Ричард Дромерхаузер заявив, що українсько-американські навчання "Сі Бриз-2016" перевершили усі очікування.

"Навчання перевершили усі очікування. Спільними зусиллями нам вдалося досягти дуже багато у забезпеченні безпеки. Ми виконали усі завдання, безпечно і дуже чітко. І це завдяки тому, що багато націй багато часу займалися плануванням і проведенням навчання. І за цей час ми вибудували добру дружбу, чітке розуміння між військовослужбовцями різних країн", - зауважив Дромерхаузер.

Він висловив сподівання, що в майбутньому буде продовжено практику проведення навчань серії "Сі Бриз" і сторони підтримуватимуть дружні відносини.

Як нагадали в оборонному відомстві, українсько-американські навчання "Сі-Бриз 2016" тривали з 18 до 30 липня у північно-західній частині Чорного моря, Одеській та Миколаївській областях. Темою навчань було проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні, метою - відпрацювання за стандартами провідних країн світу дій багатонаціональних штабів та сил під час планування і проведення міжнародної операції зі встановлення миру.

У заходах взяли участь до 4 тис. особового складу. Крім України і США, учасниками навчання також є Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Італія, Іспанія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Швеція і Фінляндія. До заходів було залучено понад 25 бойових кораблів, катерів та суден забезпечення від ВМС України, Держприкордонслужби України, ВМС США, ВМС Румунії і ВМС Туреччини, близько 20 літаків і вертольотів, понад 140 одиниць автомобільної та бронетехніки, до 700 військовослужбовців морської піхоти та інших сухопутних підрозділів.

Частина країн на навчанні представлена тренувальними групами, офіцерами штабу, спостерігачами та інструкторами. Україну, окрім ВМС і ДПС, представляли також особовий склад і техніка Сухопутних військ, Повітряних сил та Національної гвардії.