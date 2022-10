Водночас ядерну кризу, як і раніше, вважають вкрай малоймовірною.

Західні чиновники таємно розробляють план дій на випадок ядерного удару Росії по Україні. Уряди мають намір запобігти хаосу та паніці у своїх країнах.

Про це пише британська газета The Guardian з посиланням на джерело.

Офіційні особи західних країн на міжнародному рівні переглядають плани надання екстреної підтримки та заспокоєння населення, яке побоюється ядерної ескалації. За словами інсайдера, це "розсудливе планування цілої низки можливих сценаріїв". Втім, на Заході вважають малоймовірною ядерну кризу.

Як зазначає газета, кампанії з інформування громадськості та шкільні навчання щодо того, як вижити в ядерній війні, були характерними для часів холодної війни. Йдеться про кампанію "Пригнись і накрийся" ("Duck and Cover") у США в 1950-х роках, кампанію "Захистити і вижити" ("Protect and Survive") у Великій Британії наприкінці 1970-х та про компанію "У кожного є шанс" ("Everyone has a chance") у Західній Німеччині на початку 1960-х років.

Кейт Хадсон, генеральна секретарка Кампанії за ядерне роззброєння, заявила, що нинішнє "розсудливе планування" походить від кампанії "Захистити і вижити".

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив застосувати ядерною зброєю.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

В Інституті вивчення війни вважають, що є два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою.

У той же час президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю, якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару по Україні.

