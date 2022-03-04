Гамма-фон станом на 15:00 є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрози життю та здоров'ю населення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Станом на 15 годину 04.03.2022 гамма-фон становить: м. Енергодар — 10.8 мкР/год; м. Бердянск — 11.7 мкР/год; смт. Андріївка — 12 мкР/год; м. Мелітополь — 11-21 мкР/год; м. Пологи — 13-14 мкР/год; м. Оріхів — 12 мкР/год; м. Токмак — 11 мкР/год", — повідомив Старух.

Він зауважив, що вказаний гамма-фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці в Держатомрегулюванні повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями Російської Федерації. Також повідомляється, що енергоблоки не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, біля міста Енергодар зосереджено близько 90 одиниць ворожої техніки та підрозділи "кадирівців". Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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