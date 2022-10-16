Селезньов вважає, що Україні треба орієнтуватися на те, що закрите небо дозволить убезпечити мирних жителів, об'єкти критичної інфраструктури, а от перелом у війні буде на полі бою.

Російські ракети й дрони постійно загрожують Україні. Від цього терору страждає як інфраструктура, так і цивільне населення країни. Завдання очевидне: є проблема – ракетна загроза, і цю проблему необхідно вирішувати, купірувати.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, без закриття неба сподіватися, що у ворога закінчаться ракети – це не зовсім раціональний підхід.

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"Війна – це, перш за все, про раціональні дії, рухи та події. Емоції на війні – справа невдячна. У стані афекту, страху чи інших емоційних переживань ухвалювати важливі рішення дуже складно. Як вирішити проблему? Створення надійного щита, який закриє нам небо", - впевнений експерт.

Селезньов вважає, що Україні треба орієнтуватися на те, що щит, закрите небо дозволить убезпечити мирних жителів, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, а от перелом у війні досягатиметься на полі бою.

"Ми бачимо, як поступово йде злам, як скорочуються можливості та переваги російської армії. Ми побачили, наскільки змінилася ситуація на фронті в артилерійських дуелях, коли ми отримали артилерію 155 калібру, РСЗВ HIMARS. В України набагато менше таких систем, ніж у ворога, але вони набагато ефективніші, точніші і б'ють болючіше по російських окупаційних військах. Наразі відпрацьовується кейс із закриття неба. Відповідно Росія втратить перевагу в авіації. Ми бачили нещодавнє повідомлення про те, що за один день було знищено чотири сучасні російські вертольоти К-52. Тобто система ППО працює, і працюємо досить серйозно", - зазначив експерт.

На думку Селезньова, зараз РФ спробує створити перевагу у живій силі з урахуванням заходів з мобілізації.

"Але думаю, і ця тимчасова перевага буде ліквідована за допомогою ефективної роботи нашої артилерії, тому що ми всі знаємо, що 90% втрат росіян – це наслідок бойової роботи артилерії України", - говорить він.

Війна в Україні: загроза з неба

Як повідомляла українська розвідка, в арсеналі РФ залишилося менше 30% високоточних ракет від тієї кількості, яка була станом на день вторгнення в Україну. Втім, є ще досить багато ракет радянських зразків.

10 жовтня Росія здійснила масований обстріл українських міст, до якого, за даними ГУР, готувалась з початку жовтня. Всього за день окупанти здійснили 84 пуски (за підрахунками ворога - 150), понад половину вдалося збити силами ППО.

На думку глави спецслужби GCHQ Джеремі Флемінга, російська армія вже виснажена, запаси БК у неї закінчуються. Про це уже відкрито заявляють і рашистські пропагандисти.

Українська розвідка вважає, що масовані ракетні удари, яких завдала Росія 10 жовтня, є винятком, і з такою інтенсивністю ворог не зможе постійно обстрілювати територію України. Противник не зможе ефективно поповнювати запаси ракет, особливо високоточних озброєнь, виробляти їх в належній кількості.

Разом з тим, як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на озброєнні у Російської Федерації залишається ще близько трьохсот іранських дронів.

В РНБО додали, що Сили оборони збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками.

2 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6"). Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України.

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