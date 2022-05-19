Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з припиненням переговорів з Росією, порівнявши їх із сірником, який згорів.

Росія надала перевагу війні, а не дипломатичним переговорам.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

"Не було такого моменту, коли просто взяли і припинили переговори. Переговори були як сірник. Спочатку запалюєш сірник і він горить яскраво, сильно. Потім, чим більше він горить, тим меншим стає. І, зрештою зникає, залишається лише обгорілий сірничок, який кидають на землю і розтирають ногою. Ось приблизно так сталося і з переговорами",- зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ пояснив те, що стало очевидним після зустрічі в Стамбулі, яка стала найвищим етапом переговорів.

"Росія почала різко втрачати апетит до ведення переговорів з Україною",- сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ зауважив, що причини цього ще треба буде дослідити.

"З кожним тижнем ми бачили, що є пряма залежність: чим агресивнішою є Росія на полі бою, тим менше інтересу вони проявляли до переговорів",- констатував Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, до образного порівняння переговорів з сірником.

"Якщо подивіться на карту, на міста України які були вражені останніми днями, на битву за Донбас, на Маріуполь, на їхні зусилля окопатися в Херсоні, то можна побачити, що Росія обрала війну, а не переговори. Ось так от вони і згасли",- акцентував Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, в РФ, де попри численні спроби знайти дипломатичні рішення, продовжували облогу та бомбардування українських міст, заявляють, що вже готові до мирного діалогу з Києвом.

Це – не перша подібна заява російської сторони за останній час. Зокрема, нещодавно спікер Кремля і Путіна Дмитро Пєсков бідкався, що Київ не хоче з ними розмовляти, а ще раніше у МЗС Росії заявили, що переговори РФ і України обернулися стагнацією і наразі не ведуться в жодному форматі, "причому чималий внесок у це внесли США".

Нагадаємо, 17 квітня в ОП підтвердили, що переговори з агресором наразі на паузі. На це є декілька причин, зокрема, росіяни не демонструють ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі й своєї вкрай негативної ролі.

Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч у кінці березня. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

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