Її створили для тих, хто "загубив" в Україні російського солдата.

На гарячу лінію для родичів російських окупантів "Вернись живим из Украины" дзвонять сотні людей, які розшукують своїх близьких.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"Захоплені в полон мають можливість подзвонити додому, як цей черговий "заблукавший" з Новокунецького ЗМОПу. Щоб зупинити вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якомога більше росіян", - йдеться у повідомленні.

Гаряча лінія "Вернись живым из Украины": +380894201860, +380894201861, +380894201862.

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