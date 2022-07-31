Франція нажахана повідомленнями про вбивства та катування українських військовополонених у колонії в тимчасово окупованій Оленівці.
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Франції.
"Якщо ця інформація підтвердиться, то винуватці та всі особи, відповідальні за такі злочини, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії", - йдеться в повідомленні французького МЗС.
Оскільки воєнні злочини не можуть бути безкарними, то Франція активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".
Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ.
За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера".
30 липня ООН заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії.