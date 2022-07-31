Там зазначили, що нажахані цим злочином, а також повідомленням про катування українського військового.

Франція нажахана повідомленнями про вбивства та катування українських військовополонених у колонії в тимчасово окупованій Оленівці.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Франції.

"Якщо ця інформація підтвердиться, то винуватці та всі особи, відповідальні за такі злочини, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії", - йдеться в повідомленні французького МЗС.

Оскільки воєнні злочини не можуть бути безкарними, то Франція активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ.

За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера".

30 липня ООН заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії.

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