У всіх зафіксованих випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами.

Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої безпілотники для атаки позицій Збройних сил України, один з них був збитий українськими військовими.

Про це повідомляє Українська делегація у Тристоронній контактній групі.

Так, вчора, 6 листопада, на напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

Сьогодні на напрямках Саханка - Водяне, Пікузи - Гнутове окупанти використали ще два безпілотники.

Зазначається, що у всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗСУ.

"Українська делегація наголошує, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які системно та грубо порушують окупаційні війська. Також ми нагадуємо, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю свого військового персоналу та мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

Міністр оборони Олексій Резніков роз'яснив використання українськими бійцями бойового дрону Bayraktar по артилерії російсько-окупаційних військ на Донбасі. Він зазначив, що в "Мінських угодах" зазначається про заборону застосування на Донбасі іноземних БПЛА, точніше – заборону для росіян. І наголосив, що Україна скористалася статтею ООН про самозахист.

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Автор: Катерина Жирій