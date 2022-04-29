Офіцери всіляко ізолюють солдатів від інформації щодо війни в Україні, запевняючи, що "все стихає".

Солдат-строковик Аурел Бойко (ім'я та прізвище змінено з міркувань безпеки - УНІАН) з невизнаного Придністров'я склав зброю та перейшов на сторону України. Хлопець розповів, що від солдат "ПМР" приховують реальну ситуацію в Україні.

Про це він розповів Укрінформу.

Аурел Бойко - хлопець з простої сім'ї. До армії "ПМР" його "загребли" силоміць.

"Приїхала поліція, завезла у військкомат і вже там дали повістку, підписку про невиїзд", - розповів хлопець.

Вже за лічені дні він зрозумів усі тонкощі цієї служби. Бойко прослужив кілька місяців у повітряно-десантних військах, у частині поруч із столицею республіки. Майже відразу він зіткнувся з жорсткою дідівщиною, на яку ніяк не реагували офіцери. Коли стало нестерпно, вирішив утікати.

"Мені дали звільнення у суботу, з часу, до четвертої години неділі. Я приїхав додому, до батьків, побачився з ними. А вранці взяв речі, які зміг, і утік. Прийняв таке рішення, тому що старослужбовці погано ставилися, знущалися з мене, фізично і морально, не давали нормально виспатись. Батьки про моє рішення не знали. Спочатку хотів утекти до Молдови, але не було на чому перепливти через річку. А якби спробував через міст – одразу б затримали і повернули в армію. Тому дістався до кордону з Україною і перетнув його пішки", - розповів Аурел.

Хлопець втік ще до вибухів у Придністров'ї, коли не йшлося про ймовірність залучення строковиків до війни в Україні. За словами Аурела, товариші по службі, і батьки досі упевнені, що їх до участі у бойових діях не залучатимуть.

За його словами, деякі строковики безперешкодно могли перейти на контракту форму служби. Охочих це зробити було не багато.

"Дехто, кому місяць-два служити залишалося, хотіли, але передумували. А толку? Я так зрозумів, якщо 9 класів закінчив, тобі сержанта дають, а зарплата – 2500 рублів. Це приблизно 120-130 доларів. Може, 150. Це дуже мало, - середня зарплата 200-300 доларів. Але й цього не дуже вистачає на життя. Якщо є середня освіта – відправляють на курси й отримуєш прапорщика", - розповідає Бойко.

За час служби у десантних військах хлопець не помітив підготовки до можливої участі в бойових діях. Інформацію про війну в Україні від війська приховували.

"Ми в основному в наряди ходили й відпочивали, у частині сиділи. Нам казали, що в Україні вже все втихає. Не розумів, що все так серйозно. Говорили, що йде російська спецоперація, а що така серйозна війна – ні. Максимум, що знав про ці події, – те, що бачив у Тік-Току, що конфлікт України і Росії є, але чому – не знав", - ділиться Аурел.

Інші солдати, з якими служив Аурел, теж не особливо розуміють, що відбувається в Україні. Доступу до інформації нема, адже офіцери відбирають телефони.

Хлопець досить скептично оцінює боєздатність армії "ПМР". За час служби він навіть серйозної військової техніки не бачив, - лише вантажівки і БРДМ та броньований "уазик", а з російськими військовими не взаємодіяв, бо вони "відокремлені".

Солдат впевнений, що більшість його товаришів по службі відмовилися б воювати проти України. Багато теж утекло б.

"Бо це нікому не потрібно – помирати", - наголосив хлопець.

Аурелу вдома загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі, тому він планує залишитися в Україні й отримати статус адміністративного біженця.

Хлопець мріє потрапити у якесь велике місто, заробити грошей, і виїхати до Польщі, або Німеччини, бо у Придністров'ї молодій людині немає чого робити і майбутнього там теж немає.

Ескалація в Придністров'ї

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

Міністерство закордонних справ України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які перебувають на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.

26 квітня влада "ПМР" заявила про вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

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