Зеленський розповів, як конфлікт в Ірані заважає переговорам щодо війни в Україні

Переговори про завершення війни Росії проти України не можуть бути відкладені на паузу, поки не закінчиться конфлікт в Ірані. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Переговори про війну в Україні не можна відкладати

Український лідер зазначив, що війна в Ірані відвернула увагу від російської агресії проти України. За його словами, ризиковано вважати, що зусилля щодо припинення війни в Україні не можуть поновитися до закінчення конфлікту в Ірані.

Зеленський повідомив, що технічні переговори зі США все ще тривають. Однак він додав, що не бачить можливості для зустрічі, доки не вдасться врегулювати війну в Ірані.

Відео дня

Президент заявив, що головна проблема полягає в тому, що переговори про війни в Україні та Ірані з боку США проводять одні й ті ж люди – спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер. Він підкреслив, що важливо не забувати про Україну.

"Не можна говорити: "Ми поговоримо про Україну трохи пізніше... Україна - це не "трохи пізніше". Україна вже переживає таку величезну трагедію, що ми маємо знайти спосіб вирішувати цю проблему паралельно", - сказав Зеленський.

Президент також розповів, що через війну в Ірані поставки деяких видів ключової зброї для України були зірвані. Зокрема, він згадав ракети-перехоплювачі, які Україна не отримує в достатній кількості через обмежені виробничі потужності в США.

Кредит ЄС для України

Крім того, Зеленський прокоментував рішення Європейського Союзу схвалити кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро. Він заявив у розмові з журналістами, що отримання цих коштів було питанням "життя і виживання" для України.

Зеленський додав, що без цих грошей Україна ледве справляється з виробництвом тієї кількості зброї, на яку вона здатна. Він навів як приклад дрони-перехоплювачі, зазначивши, що Україна наразі виробляє близько 1000 одиниць на день, хоча має потужності для виробництва 2000 одиниць на день.

"Але у нас немає фінансування. Це дійсно питання нашого життя, виживання, захисту, нам дуже потрібні ці гроші", - сказав президент журналістам.

Для РФ відновлення переговорів з Україною не є пріоритетом

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для Москви відновлення переговорного процесу з Україною не є пріоритетом. Однак, за його словами, Росія "позитивно сприймає" можливість відновлення переговорів у Стамбулі.

Лавров сказав, що Росія "нікому не нав'язувала переговори". Він натякнув, що саме Україна повинна продемонструвати свою готовність до миру.

