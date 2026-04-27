ЗСУ намацали слабке місце ворожого ППО: заводи палають, кораблі йдуть на дно, - ISW

Аналітики зазначають, що лише за останні два тижні Україна атакувала щонайменше 10 об'єктів російської нафтогазової галузі.

Українські захисники виявили критичну вразливість у російській системі протиповітряної оборони та почали систематично її цілями, з якими важко впоратись. Про це пишуть у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

"Кампанія далекобійних ударів України продовжує використовувати перевантажені російські системи ППО для пошкодження нафтової інфраструктури та військових об'єктів у Росії та окупованому Криму", – йдеться у документі.

За наявними даними, лише за останні два тижні Україна атакувала щонайменше 10 об'єктів нафтогазової галузі РФ. Однією з останніх гучних цілей став завод у Ярославлі.

Як повідомив Генеральний штаб України 26 квітня, сили оборони успішно відпрацювали по місцевому НПЗ, що спричинило масштабну пожежу. Цей завод є стратегічним, адже "має потужність переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизель та авіаційне паливо".

Паралельно з ударами по економіці, ЗСУ "вимкнули" важливі військові вузли в окупованому Криму. За повідомленням СБУ, під удар потрапили база та аеродром Белбек.

На думку фахівців, втрати ворога є суттєвими, адже пошкоджено:

великі десантні кораблі проєкту "Ямаль Ропуча" 775 та "Філченков Тапір" 1171;

розвідувальний корабель "Іван Хурс" Юрій Іванов;

радіотехнічний штаб ППО та РЛС MR-10M1 Mys-M1;

перехоплювач МіГ-31.

Масштаб атак підтверджує і ворожа сторона. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв визнав, що "українські війська провели одну з найбільших ударних кампаній по Севастополі, запустивши щонайменше 71 дрон за ніч".

Як зазначають в ISW, успіх операцій забезпечує поєднання кількох факторів: величезна площа російського тилу, яку неможливо повністю прикрити, та збільшення виробництва власних українських безпілотників. Так, 25 квітня було зафіксовано приліт по Челябінську, що за понад 1800 кілометрів від міжнародного кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Гуляйпільському напрямку український пілот FPV-дрона з підрозділу "Фенікс" одним точним ударом знищив вантажівку російських військових, у якій перебувало 11 окупантів. Оператор помітив переповнений транспорт противника та одразу спрямував дрон у ціль, що призвело до вибуху і ліквідації особового складу.

У результаті удару також була знищена сама машина, а військові назвали це одним із найрезультативніших застосувань FPV-дронів на цьому напрямку.

Українські дрони також завдали серйозних пошкоджень нафтопереробному заводу в російському Туапсе. За супутниковими знімками, понад половину резервуарів на об’єкті було знищено або суттєво пошкоджено – йдеться приблизно про 28 із 47 місткостей. Унаслідок атак також постраждала інфраструктура зберігання та перевалки нафти, що зменшило потужності підприємства.

Вас також можуть зацікавити новини: