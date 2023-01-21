Лікарні на окупованих територіях переповнені.

Збройні сили України продовжують активно завдавати нищівних ударів по місцях скупчення живої сили та техніки російських окупантів.

Як йдеться в ранковому зведенні Генштабу, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

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Також, як сповіщалося раніше, наші захисники збили 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Росіяни щодня зазнають колосальних втрат у розв’язаній ними війні, про що свідчить кількість ушпителених на окупованих територіях України окупантів.

"За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області. Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. Також, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено", – інформує Генштаб.

Втрати РФ у війні проти України - що варто знати

Підрозділи Сил оборони України завдають ворогові нищівних ударів, знищуючи ворожих солдатів сотнями. За інформацією Генштабу ЗСУ, за попередню добу українські воїни ліквідували 770 окупантів, а загальна кількість ліквідованих окупантів сягнула близько 119,3 тисячі осіб.

Військові експерти, зважаючи на темпи ліквідації живої сили ворога у першій половині січня 2023 року, прогнозували, що цього місяця втрати окупантів будуть рекордними та сягнуть 18 тисяч.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі оцінив втрати російської армії в "понад сто тисяч особового складу".

Ще в грудні в Офісі президента оцінювали незворотні втрати ворога, які включають загиблих та поранених, у близько 200 тисяч.

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