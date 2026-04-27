У мережу 'злили' фото оновленого китайського есмінця проєкту 956ЕМ, побудованого в Росії

Кораблі цього проєкту були створені на заводі "Північна верф" на замовлення Військово-морських сил Китаю.

У Мережу виклали фотографії есмінця проекту 956ЕМ "Тайчжоу" Військово-морських сил КНР, який пройшов в Китаї глибоку модернізацію. Повідомляє Army Recognition.

Фактично, китайці просто "викинули" майже все радянське та російське озброєння.

Замість двох зчетверених пускових установок ПКР "Москіт" корабель отримав дві зчетверені пускові установки китайських ПКР YJ-12.

Замість ЗРК "Штиль" з балковою пусковою установкою на корабель було встановлено китайський корабельний ЗРК HHQ-16 з вертикальними пусковими установками H/AKJ-16 загалом на 48 комірок для зенітних керованих ракет середньої дальності HQ-16 та протичовнових керованих ракет Yu-8.

Дві ЗРАК "Каштан" замінили два 11-ствольні китайські ЗАК H/PJ-11, а також 24-зарядну пускову установку, ймовірно, вже модернізованого ЗРК самооборони HQ-10A.

Торпедні апарати були переобладнані на китайські 324-мм тритрубні торпедні апарати. Також корабель отримав чотири 24-зарядні пускові установки комплексу вистрілюваних перешкод H/RJZ-726-4A. Від початкового озброєння залишилася 130-мм артилерійська установка АК-130.

Проєкт 956Е. Довідка УНІАН

Ескадрені міноносці проекту 956ЕМ (ЕМ – експортний, модернізований) – тип ескадрених міноносців третього покоління, який є глибокою модернізацією ескадрених міноносців проекту 956.

Вони були побудовані на суднобудівному заводі "Північна верф" на замовлення Військово-морських сил Китайської Народної Республіки.

Минулого року китайський флот отримав найпотужніший авіаносець у своїй історії. Корабель, який отримав назву "‎Фуцзянь"‎, став третім авіаносцем військово-морських сил КНР. Він повністю побудований і спроектований в Китаї.

Корабель обладнано електромагнітними катапультами нового покоління для запуску літальних апаратів. З його палуби вже здійснювали зліт винищувачі J-15 і J-35, а також літак далекого радіолокаційного виявлення та управління KJ-600.

Нагадаємо також, що раніше західні експерти дійшли висновку, що Китай активно освоює передові технології підводних човнів, що змушує США та їхніх союзників посилювати власні підводні флотилії.

Відомо, що нові китайські субмарини здатні довше перебувати під водою та виконувати складніші завдання порівняно з попередніми моделями.

