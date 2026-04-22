Підсилення ППО: Бельгія викупить для України партію потужних зенітних установок Gepard

Бельгія офіційно підтвердила рішення викупити 15 зенітних самохідних установок Gepard для подальшої передачі Україні. Про це повідомляє La Libre з посиланням на L’Echo, які подали відповідний запит в офіс міністра оборони Тео Франкена.

Як йдеться у матеріалі, цей захід реалізують у межах масштабного плану військової допомоги на суму один мільярд євро, який ухвалили на початку квітня.

За наявними даними, військову техніку придбають у приватної компанії OIP, яка є дочірнім підприємством ізраїльської Elbit Systems.

Перед відправленням до України бельгійська фірма повністю відремонтує всі машини, аби вони були готові до бойових завдань.

За інформацією видання, ці установки раніше перебували на озброєнні бельгійської армії, проте їх списали у 2000-х роках. Згодом бронетехніку викупила компанія Sabiex, яку пізніше поглинула OIP.

Наразі офіційні особи не розголошують точну вартість викупу та ремонту техніки. Загалом свого часу бельгійські збройні сили мали у власному розпорядженні 54 одиниці таких зенітних комплексів, зазначається у повідомленні.

Раніше УНІАН писав, що Німеччина є найбільшим постачальником військового озброєння для України. У 2026 році країна передасть ще чимало. Зокрема, продовжуватиметься постачання зенітних систем Skyranger 35 на шасі Leopard 1, яке почалося ще у листопаді.

Стосовно ракет для боротьби з повітряними цілями, то Німеччина обіцяла передати велику кількість AIM-9 з власних запасів. Вони мають забезпечити можливості винищувачів F-16 та ЗРК FrankenSAM.

Згадуються також профінансовані українські 2С22 "Богдана", на 200 яких на шасі Zetros німці дали 750 мільйонів євро. Передбачається, що зважаючи на високі темпи виробництва, радше за все, їх надходження відбуватиметься саме у 2026 році. Ймовірно, тоді ж триватиме й передача тисячі замовлених вантажівок Zetros.

Вас також можуть зацікавити новини: