В США розробили ракету, яка працює без GPS та здатна самостійно виявити ціль

Під час польоту вона може зависати на 15 хвилин для того, щоб самостійно виявити ціль та завдати удару навіть без точних координат.

В США поділилися новими деталями про турбореактивну ракету Jackal, яка здатна працювати автономно без GPS і зв’язку з оператором, повідомляє Army Recognition.

Американська військово-оборонна компанія Northrop Grumman розповіла, що ракета створена для дій у зонах із потужним радіоелектронним глушінням. Вона має модульну конструкцію й може запускатися з суші, моря або ж з повітря.

Турбореактивна ракета Jackal розвиває швидкість до 600 км/год і може вражати цілі на дистанції понад 100 км. Під час польоту вона може зависати на 15 хвилин для того, щоб самостійно виявити ціль та завдати удару, не маючи точних координат.

В статті зазначається, що завдяки модульній конструкції, ракету можна оснащувати як звичайними бойовими зарядами, так і сенсорами для проведення розвідки або ж встановити обладнання для радіоелектронної боротьби.

Відомо, що ракета здатна змінювати маршрут у разі втрати зв’язку. ЇЇ можна використовувати в "роєвій" тактиці, тобто, коли кілька ракет координують маршрут і розподіляють цілі між собою без прямої участі оператора.

Зброя США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що американська компанія Stavatti Aerospace готова постачати ВМС США літак SM-39 Razor як новий палубний винищувач. Вказується, що літак має замінити F/A-18E/F Super Hornet у 2030-х роках. SM-39 Razor вважається винищувачем шостого покоління з низькою помітністю. Він оснащений двома турбореактивними двигунами наступного покоління. Вказується, що літак матиме вражаючу швидкість - близько 4900 км/год, його тактичний радіус становитиме приблизно 2220 км.

Також ми писали, що член палати представників республіканець Джефф Кренк занепокоєний тим, що США можуть не реалізувати один з найдорожчих оборонних проєктів - комплекс протиракетної оборони "Золотий купол". Кренк припустив, що шанс на втілення цієї ідеї є лише якщо буде можливість до кінця 2028 року створити прототип цієї системи. Він зазначив, що виконання ідеї гальмує Білий дім, який не надав Конгресу й досі проєкт "у тому вигляді, щоб Конгрес міг розпочати його реалізацію".

