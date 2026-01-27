В США розробили ракету, яка працює без GPS та здатна самостійно виявити ціль

В США поділилися новими деталями про турбореактивну ракету Jackal, яка здатна працювати автономно без GPS і зв’язку з оператором, повідомляє Army Recognition.
Американська військово-оборонна компанія Northrop Grumman розповіла, що ракета створена для дій у зонах із потужним радіоелектронним глушінням. Вона має модульну конструкцію й може запускатися з суші, моря або ж з повітря.
Турбореактивна ракета Jackal розвиває швидкість до 600 км/год і може вражати цілі на дистанції понад 100 км. Під час польоту вона може зависати на 15 хвилин для того, щоб самостійно виявити ціль та завдати удару, не маючи точних координат.
В статті зазначається, що завдяки модульній конструкції, ракету можна оснащувати як звичайними бойовими зарядами, так і сенсорами для проведення розвідки або ж встановити обладнання для радіоелектронної боротьби.
Відомо, що ракета здатна змінювати маршрут у разі втрати зв’язку. ЇЇ можна використовувати в "роєвій" тактиці, тобто, коли кілька ракет координують маршрут і розподіляють цілі між собою без прямої участі оператора.
Зброя США: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що американська компанія Stavatti Aerospace готова постачати ВМС США літак SM-39 Razor як новий палубний винищувач. Вказується, що літак має замінити F/A-18E/F Super Hornet у 2030-х роках. SM-39 Razor вважається винищувачем шостого покоління з низькою помітністю. Він оснащений двома турбореактивними двигунами наступного покоління. Вказується, що літак матиме вражаючу швидкість - близько 4900 км/год, його тактичний радіус становитиме приблизно 2220 км.
Також ми писали, що член палати представників республіканець Джефф Кренк занепокоєний тим, що США можуть не реалізувати один з найдорожчих оборонних проєктів - комплекс протиракетної оборони "Золотий купол". Кренк припустив, що шанс на втілення цієї ідеї є лише якщо буде можливість до кінця 2028 року створити прототип цієї системи. Він зазначив, що виконання ідеї гальмує Білий дім, який не надав Конгресу й досі проєкт "у тому вигляді, щоб Конгрес міг розпочати його реалізацію".