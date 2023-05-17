Росіяни пішли "за накатаною" - просто модернізували стару радянську ракету.

Росія анонсувала нібито початок серійного виробництва некерованих авіаційних ракет С-8ОФП "Бронебійник". Щоправда, їх заледве прийняли на озброєння ЗС РФ, весь час переносячи дати, а саму ракету презентували ще у 2006-му.

"РИА Новости", називаючи С-8ОФП "новітніми", пише, що авіаракети незабаром нібито будуть застосовуватися на війні проти України.

Однак кілька років тому те ж агентство "РІА" відзначало, що поставки "Бронебійника" в ВКС РФ почнуться після 2023-го. Хоча перед цим з'являлися повідомлення про постачання цих боєприпасів у липні 2018-го, потім - у першій половині 2019 року.

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"Бронебійник" - характеристики авіаракети

Підконтрольні Кремлю ЗМІ стверджують, що С-8ОФП калібру 80 мм здатні пробивати перешкоди, при цьому не руйнуючись і продовжуючи політ (за іншою версією - вибухаючи за перешкодою).

Ракета призначена для використання на бойових літаках і вертольотах. Її довжина - 1,4-1,5 м, маса - не більше 17 кг. Ракета С-8ОФП застосовується з штатних блоках Б8М-1 та Б8В20-А.

Заявлена дальність С-8ОФП - близько 6 км, але немає даних про реальну ефективність ураження наземних цілей.

Завдяки новим технологіям і налаштуванням детонаторів, ракети С-8ОФП зможуть вражати як легко-, так і важкоброньовані цілі: БТР, БМП, бронеавтомобілі і бойові танки.

С-8ОФП розраховували озброювати Су-25, Мі-8 та ударні вертольоти, які можуть нести блоки некерованих авіаційних ракет.

С-8ОФП - головні нюанси

Як вже було вище сказано, ракету росіяни презентували ще в 2006 році на виставці в Санкт-Петербурзі, потім багато років анонсували її поставки в Збройні Сили Росії. Але тільки в 2019-му росіяни завершили її випробування.

Хоча С-8ОФП заявляють як унікальну новітню зброю, "Бронебійник" є черговим представником досить старого сімейства авіаційних боєприпасів С-8. З нового - осколково-фугасна бойова частина проникаючого типу.

Дальність С-8ОФП - за документами - збільшили шляхом встановлення твердопаливного ракетного двигуна, який, за уявленнями росіян, збільшує стрільбу у 1,5-3 рази в порівнянні з НАР різних типів.

Разом з тим росіяни зізнаються, що С-8ОФП буде складно уражати малорозмірні цілі. Для цього окупантам доведеться окремо встановлювати на борти ВКС Росії навігаційні комплекси.

"Аналоговнєтна" зброя Росії на полі бою - останні новини

Росія неодноразово заявляла про передачу в зону так званої "СВО" "не маючого аналогів у світі" озброєння, щоправда, більшість зразків випробування війною не пройшло.

Багато видів озброєння, наприклад та ж важка вогнева система "Сонцепік", якою росіяни так пишаються, виявилася маломобільною і вразливою для ударів дронами і артилерією ЗСУ. У мережі регулярно з'являються кадри зі знищенням чергових ТОС у зоні бойових дій.

Випробування не пройшли і розрекламовані окупантами танки "Армата", а Су-57 взагалі жодного разу не були застосовані загарбниками у повномасштабному вторгненні.

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