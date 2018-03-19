Відома співачка здивувала розповнілою фігурою в купальнику (фото)

На фото, які з'явилися в мережі, можна помітити, що Селена набрала зайву вагу.

Популярна співачка Селена Гомес відмінно провела час в Австралії на яхті в компанії близьких друзів.

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На фото, які з'явилися в мережі, можна помітити, що Селена набрала зайву вагу. Як відомо, у зірки діагностували вовчак в 2014 році. Гомес навіть пережила операцію з пересадки нирки.

За інформацією ЗМІ, Селену прилетіла в Австралію, щоб відвідати конференцію церкви Хіллсонг, яка пройде в Сіднеї з 19 по 21 березня.