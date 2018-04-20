У ліжку з Трампом: екс-моделі Playboy дозволили написати книгу про секс з президентом США (відео)
14:10, 20 квітня 2018Світ
1999
Суд дозволив їй вільно говорити про те, які стосунки пов'язували з президентом Дональдом Трампом.
Екс-модель Playboy Карен Макдугал отримала дозвіл на публікацію розповіді про 10-місячний роман з Дональдом Трампом.
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Макдугал заявила, що її стосунки з майбутнім президентом США почалися в 2006 році - незабаром після того, як його дружина Меланія народила сина Беррона Трампа.
47-річна екс-модель Playboy Карен Макдугал у середу уклала угоду з видавцем таблоїдів «American Media Inc» (AMI).
Це дозволить їй вільно говорити про те, які стосунки її пов'язували з президентом Дональдом Трампом.
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