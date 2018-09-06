Помер актор з фільму "Термінатор"

Уточнюється, що він був виявлений мертвим у студії йоги. За попередніми даними, смерть сталася з «природних причин».

Американський актор і племінник 35-го президента Сполучених Штатів Джона Крістофер Кеннеді Лоуфорд помер у віці 63 років. Про це повідомляє TMZ.

Уточнюється, що він був виявлений мертвим у студії йоги. За попередніми даними, смерть сталася з «природних причин».

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Актор відомий широкій публіці за ролями у таких фільмах і серіалах, як «Термінатор — 3: Повстання машин», «Круті хлопці», «Байки зі склепу», «У прямому ефірі з Ларрі Кінгом», «Всі мої діти», «Лікарня загального профілю» та інших.

Крім цього, він також працював журналістів у виданні EXTRA і писав книги, одна з яких – «Симптоми зняття» - стала бестселером за версією New York Times.