Російський літак Іл-20 у Сирії могли знищити самі росіяни - ЗМІ

Російської комплекс С-400 здійснив спробу перехоплення сирійської ракети С-200, коли стало ясно, що вона загрожує літаку Іл-20.

Російський літак Іл-20 у Сирії могли знищити самі росіяни ракетою, запущеною з комплексу С-400.

Як пише видання in24.org, ще в той же день низка джерел повідомила, що російське угруповання військ вперше застосувало ЗРК С-400, розгорнутий на авіабазі Хмеймім. Однак було незрозуміло, проти якого об'єкта була задіяна новітня зенітна система.

Арабські ЗМІ стверджують, що російський комплекс С-400 здійснив спробу перехоплення сирійської ракети С-200, коли стало ясно, що вона загрожує літаку Іл-20. Однак, запущена навздогін російська зенітна ракета не встигла наздогнати "сирійську" ракету комплексу С-200 і була ліквідована в польоті.

Російський блогер, який пише під ніком "Эль Мюрид", зазначає, що сама по собі історія з сирійцями, які відпрацювали по російському літаку, виглядає досить дивною.

"Проблема в тому, що на дану тему висловлювалися багато, але професійні військові, що мали справу саме з системою С-200 як раз висловлювали глибокий сумнів у офіційній версії, так як комплекс С-200 вимагає супроводу цілі розрахунком в процесі всього польоту ракети, і якщо ракета "захопила" іншу ціль, відмінну від первинної, то розрахунок може і навіть зобов'язаний віддати наказ ракеті на самоліквідацію. Крім того, згідно з даними російського міноборони виходить дуже пристойний перепад висот між ракетою С-200 і літаком - близько 5 тисяч метрів, в результаті ракета повинна була на останній ділянці траєкторії робити майже прямовисну гору, щоб збити літак. Щось там з цією версією не дуже зросталося", - пише блогер.

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А ось поява російської С-400 в описуваних подіях, за його словами, змінює картину. "У цьому випадку виникає ймовірність того, що запущена ракета могла самоліквідуватися (як і стверджують сирійські джерела), але під її вибух або осколки міг потрапити Іл-20, що й стало причиною його катастрофи. Зрозуміло, що в такому випадку визнати провину (нехай і непряму) вже не сирійського, а чисто російського розрахунку російське командування не могло в принципі - і з міркувань престижу, і з урахуванням того, що С-400 продається в Туреччину, а на цьому контракті зав'язані багато політичних домовленостей", - зазначає "Эль Мюрид".

Він припускає, що С-400 міг стріляти не по сирійській ракеті, що нібито летить до російського літака і припускає, що, "швидше за все, такої ракети взагалі не було".

"Ціллю С-400 могли бути навіть не ізраїльські літаки - вони нічим не загрожували Хмейміму, принаймні настільки, щоб приймати дуже серйозне рішення на тактичному рівні. Імовірно, були якісь цілі, що прямо загрожували самому Хмейміму або російській зоні відповідальності, що змусило російське командування віддавати наказ на застосування С-400. Іл-20, потрапивши в зону захоплення ракети, дав своє впізнання як "свій", що й змусило ракету самоліквідуватися. Решта - той самий фатальний збіг обставин і нехлюйство диспетчера, який не зумів вивести Іл-20 у більш безпечну зону", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими на борту був збитий над Середземним морем зенітним ракетним комплексом С-200, що належить сирійською системою ППО.

У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які наносили удари по цілям в провінції Латакія. РФ розцінила як ворожі дії Ізраїлю і заявила, що залишає за собою право на відповідні дії.

Ізраїль поклав повну відповідальність за знищення російського літака Іл-20 в провінції Латакія на уряд Башара Асада.