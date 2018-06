У М'янмі йдуть запеклі бої, більше 2 тисяч осіб не можуть виїхати з небезпечної зони

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання The Global New Light of Myanmar.

За даними газети, зіткнення спровокував напад повстанців на конвой міністра транспорту. Бійці Качинської армії незалежності взяли в заручники трьох поліцейських, при цьому викравши зброю і амуніцію.

Читайте такожФіліппіни звинуватили Китай у початку окупації спірних територій, багатих на нафту

Серед тих, хто опинився в зоні перестрілки, кілька сотень є громадянами Китаю. Від влади КНР не надходило офіційної інформації про точну кількість співвітчизників в зоні конфлікту в М'янмі. Командир Качинської армії повстанців заявив, що всі громадяни Китаю будуть евакуйовані в безпечне місце. Однак він додав, що безперервний вогонь з боку урядових військ в даний момент не дозволяє провести евакуацію.

Качин - найпівнічніший штат М'янми, межує з Китаєм та Індією. Зіткнення між етнічними збройними формуваннями качинів і м'янмськими військами поновилися в 2011 році в районах щільного проживання народності качин біля м'янмсько -китайського кордону.