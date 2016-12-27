У МЗС РФ звинуватили Обаму у намаганні "підкласти міну" Трампу

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і друку МЗС РФ, про це заявила офіційний представник відомства Марія Захарова, коментуючи прийняття у США закону про видатки на оборону.

«Складається враження, що прийняттям цього закону команда Обами, що доживає останні дні, намагається підкласти міну майбутній адміністрації Трампа, ускладнити їй ведення справ на міжнародній арені, зокрема – паралельно з гарячковим введенням нових санкцій проти нас – нав'язати свій хибний антиросійський курс. Нинішніх мешканців Білого дому, котрі вважають, що на Росію можна тиснути, він завів у повний глухий кут. Сподіваємося, що ті, хто прийде на зміну, будуть мудрішими», - сказала Захарова.

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За її словами, солідний розділ закону присвячений тематиці протиракетної оборони (ПРО); причому, якщо раніше американській ПРО ставилося завдання парирувати «обмежені удари» по США, то тепер вона повинна забезпечити «ефективний, надійний ешелонований» захист від ракетного нападу.

«Таким чином, байки про ядерну загрозу з боку Ірану і Північної Кореї, якими нас довго пригощали, обґрунтовуючи необхідність розгортання протиракет, відкинуті, і прямо дано зрозуміти, що плани Вашингтону набагато ширше і спрямовані на злам ядерного паритету з Росією для досягнення односторонніх переваг у стратегічній сфері», - сказала Захарова.

При цьому вона зазначила, що закон все ж таки припускає взаємодію з Росією в тих випадках, коли вона здійснюється «в інтересах безпеки США». Йдеться про роботу в рамках угод з контролю над озброєннями, а також про забезпечення операцій в Афганістані. На думку Захарової, такий селективний підхід від початку хибний, що виразно проявилося в Сирії, де американці відмовилися від повноцінного співробітництва з РФ у боротьбі проти терористів.

«Замість того, щоб спільними зусиллями дати там відсіч розгулу екстремістів усіх мастей, як ми давно пропонуємо, Вашингтон робить ставку на надання військової допомоги антиурядовим формуванням, які мало чим відрізняються від кривавих головорізів. Тепер можливість постачання їм зброї, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси, прописана в новому законі», - сказала вона.

За словами Захарової, в адміністрації Обами не можуть не розуміти, що це озброєння швидко опиниться в руках джихадистів, з якими удавані «помірні» опозиціонери давно діють заодно. Можливо, навіть розраховують на те, що так і станеться, оскільки фактично опікуються терористичним угрупуванням «Джабхат ан-Нусра», що є підрозділом «Аль-Каїди».

«Відповідне рішення також несе пряму загрозу літакам ВКЗ Росії, іншому російському військовому персоналу і нашому посольству в Сирії, які не раз піддавалися обстрілам. Тому розглядаємо цей крок як ворожий», - сказала Захарова.

Крім цього, вона зазначила, що до закону про військовий бюджет закладено положення, що наділяє президента США повноваженнями вводити санкції проти громадян будь-яких країн, які, на його думку, причетні до порушення прав людини.

«Таким чином Обама надав горезвісному антиросійсьму «закону імені С. Магнітського» від 2012 року глобальний характер, тим самим прирікаючи на струс відносин не тільки з Росією, але і з усім світом. Використання правозахисного привіду для тиску на неугодні уряди – давня традиція зовнішньої політики Вашингтону. Однак тепер насадження на планеті «демократії по-американськи» відкрито віднесено до компетенції Пентагону», - сказала Захарова.