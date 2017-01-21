"Скажений пес" генерал Меттіс став першим за 67 років високопоставленим офіцером, який очолив Пентагон

Про це повідомляє Washighton Post.

Сенат 98 голосами проголосував за його кандидатуру, після цього Джеймс Меттіс приніс присягу, яку прийняв віце-президент США Майк Пенс.

Після цього він випустив заяву, в якій звернувся не тільки до армії, але і до спецслужб, яких назвав "правоохоронцями безпеки" американського народу.

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Меттіс також зобов'язався співпрацювати з Державним департаментом щодо зміцнення альянсів США за кордоном, окремі з яких були розкритиковані Дональдом Трампом раніше.

Джеймс Меттіс став першим з 1950 року високопоставленим офіцером, який очолює Міноборони США.

19 січня Комітет Сенату США з питань збройних сил прийняв рішення рекомендувати кандидатуру Джеймса Меттіса на посаду міністра оборони США.

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Нагадаємо, нещодавно Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законодавчий виняток, який дозволить відставному генералу Джеймсу Меттісу очолити Пентагон.

Законодавство США передбачає, що колишні військові можуть очолювати Пентагон, але повинні піти у відставку не менше ніж за сім років до вступу на посаду.

Джеймс Меттіс пішов у відставку в 2013 році.

Зазначимо, що під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил Джеймс Мэттис заявив, що політика президента РФ Володимира Путіна є однією з ключових загроз після Другої світової війни для глобального порядку.