У США літак врізався у житловий будинок, є загиблий (фото, відео)
09:49, 25 березня 2017Світ
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Унаслідок аварії загинула одна людина.
twitter.com/Breaking911
В штаті Джорджія (Сполучені Штати Америки) невеликий приватний літак врізався в житловий будинок. Про це повідомляє Fox News.
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New Video From Shortly After Plane Crash In Cobb County, Ga.; Aircraft Was a Cessnapic.twitter.com/9GEEH5SadR— Breaking911 (@Breaking911) March 25, 2017
Зазначено, що в результаті аварії загинула одна людина. Мешканці будинку, за словами їхніх сусідів, в момент аварії перебували в церкві.
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