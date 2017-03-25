У США літак врізався у житловий будинок, є загиблий (фото, відео)

В штаті Джорджія (Сполучені Штати Америки) невеликий приватний літак врізався в житловий будинок. Про це повідомляє Fox News.

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New Video From Shortly After Plane Crash In Cobb County, Ga.; Aircraft Was a Cessnapic.twitter.com/9GEEH5SadR — Breaking911 (@Breaking911) March 25, 2017

Зазначено, що в результаті аварії загинула одна людина. Мешканці будинку, за словами їхніх сусідів, в момент аварії перебували в церкві.

Раніше в Канаді над торговим центром зіткнулися два літаки.