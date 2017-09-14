Путін може влаштувати "війнушку" в Молдові для активізації свого електорату - політтехнолог

Перед виборами слід "побоюватися якихось військових чи поліцейських авантюр дивного характеру" у Молдові.

Про це інтерв'ю ТСН.ua розповів російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

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"Наприклад, війни в Молдові. Останнім часом підвищена увага Кремля прикута до Придністров'я. Складається враження, що Кремль хоче повернутися до так званого плану Дмитра Козака 2003 року, який де-факто був планом Володимира Путіна", - зазначив Бєлковський.

Він додав, що "Козак був менеджером того проекту – створення асиметричної федерації, в якій Придністровська Молдавська республіка буде наділена особливим статусом".

Бєлковський зазначив, що Кремль і Путін хочуть використовувати нинішнього проросійського президента Ігоря Додона для реалізації цих амбіцій, для чого будуть впливати на парламентські вибори в Молдові цього року.

"І якщо раптом несподівано з'ясується, що молдовською владою робляться якісь кроки для обмеження прав Придністров'я або остаточної економічної блокади, то під приводом захисту російських і російськомовних жителів в Придністровської молдавської республіці цілком можна влаштувати якусь війнушку, яка мобілізує електорат йти голосувати за Путіна", - сказав політтехнолог.

Нагадаємо, парламент Молдови прийняв заяву щодо виведення російських військ з території республіки. За ухвалення рішення проголосував 61 депутат (зі 101) від правлячої коаліції, Ліберальної та Ліберально-Демократичної партії. Депутати від опозиційної партії соціалістів в знак протесту покинули зал засідань. Вони назвали цей документ геополітичною провокацією.

В документі наголошується, що подальше перебування російських військ у східних районах Молдови "є порушенням конституційних норм, що стосуються суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і постійного нейтралітету Молдови, а також норм міжнародного права".

Росія окупувала частину Молдови 25 років тому. На початку травня Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету.