Дастін Доніка: 3-тисячний загиблий в Іраку американський військовий

Кількість загиблих в Іраку американських військовослужбовців наприкінці грудня 2006 року перевищила три тисячі осіб.

У неділю на сайті Iraq coalition casualties, присвяченому втратам антиіракської коаліції, з`явилися дані, що тритисячним загиблим в Іраку став 22-річний Дастін Доніка (Dustin R. Donica), убитий 28 грудня.

В цілому грудень 2006 року, наголошується на сайті, став найбільш кровопролитним місяцем за історію антиіракської компанії. Американські втрати за грудень становили 111 осіб.

Президент США Джордж Буш у своєму новорічному зверненні до нації висловив глибокі співчуття у зв`язку із загибеллю в Іраку тритисячного американського військовослужбовця, повідомляє Reuters.

"Президент вірить, що кожне життя безцінне, і з глибокою скорботою сприймає кожну втрату, - заявив представник Білого дому Скотт Стензел (Scott Stanzel). "Джордж Буш упевнений, що їх жертва була не марною", - сказав він.

Свої співчуття у зв`язку з 3-тисячним загиблим за 4 роки іракської кампанії висловив і Пентагон. Водночас, зазначив офіційний представник американського оборонного відомства, "ми тужимо за кожним загиблим військовослужбовцем, досягнення будь-яких формальних рубежів не має значення".

Нагадаємо, що станом на початок 2007 року в Іраку несуть службу близько 134 тисяч військовослужбовців США. Терміни виведення або скорочення американського контингенту в Іраку поки не визначені.

Лента.ру