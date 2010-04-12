У Польщі кажуть, що пілот трагічного рейсу добре знав російську мову

У Польщі відкидають припущення про можливе незнання пілотами літака Президента Польщі Леха Качинського російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники Міністерства оборони Польщі та пілот урядової флотилії Томаш ПЄТШАК, котрий особисто знав головного пілота трагічного суботнього рейсу.

Директор інформаційного департаменту польського Міністерства оборони Вєслав ГЖЕГОЖЕВСЬКИЙ відзначив, що під час польотів до Російської Федерації в команді пілотів завжди була людина, котра знала російську мову.

"До 2009 року до складу екіпажу, який літав з VIP-ами до Росії, входив російський навігатор, з минулого року спеціальний полк (який обслуговував урядову флотилію) справлявся власними силами", - розповів він.

"До вчора російська сторона не говорила про жодні проблеми із комунікацією із пілотами", - наголосив В.ГЖЕГОЖЕВСЬКИЙ.

Т.ПЄТШАК у свою чергу підкреслив, що пілот-командир трагічного рейсу дуже добре знав російську та часто користувався нею.

Як повідомляв УНІАН, один із диспетчерів військового аеродрому під Смоленськом Анатолій МУРАВЙОВ, зокрема, заявляв, що пілот літака Президента Польщі міг не знати добре російську мову, що стало причиною нерозуміння та в результаті - трагічної авіакатастрофи.

"Розуміння у нас з екіпажем «фіфті-фіфті». Диспетчер говорив з пілотом російською, йому допомагали інші, підказували англійські фрази. І було важко розібратися, чи зрозумів пілот, що йому говорять. Мовний бар`єр заважав порозумінню. Ну і, звичайно, збіг обставин", - сказав А.МУРАВЙОВ в інтерв’ю "Комсомольской правде".