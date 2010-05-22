У катастрофі "Боїнга" загинули майже всі
09:40, 22 травня 2010Світ
2624 0
Літак прямував з Дубая до Мангалора
У катастрофі літака "Боїнг-737" на півдні Індії загинули майже всі 160 пасажирів і 6 членів екіпажу, які перебували на борту.
За даними місцевої влади, вижили не більше шести-семи осіб, повідомляє радіо «Свобода».
Авіакатастрофа сталася сьогодні рано-вранці під час заходу на посадку в аеропорту Мангалора. Літак компанії Air India прямував з Дубая. Він пролетів злітно-посадкову смугу, впав за кілька кілометрів від аеропорту і спалахнув.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter