У катастрофі "Боїнга" загинули майже всі

У катастрофі літака "Боїнг-737" на півдні Індії загинули майже всі 160 пасажирів і 6 членів екіпажу, які перебували на борту.

За даними місцевої влади, вижили не більше шести-семи осіб, повідомляє радіо «Свобода».

Авіакатастрофа сталася сьогодні рано-вранці під час заходу на посадку в аеропорту Мангалора. Літак компанії Air India прямував з Дубая. Він пролетів злітно-посадкову смугу, впав за кілька кілометрів від аеропорту і спалахнув.