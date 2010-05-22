Пілот літака, що розбився в Індії, був росіянин або серб

Пілот Boeing 737 авіакомпанії Air India, який розбився в Мангалорі, був росіянином. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на індійський телеканал CCNN-IBN. Чи мав він російське громадянство, чи був вихідцем з РФ, не уточнюється. CNN-IBN називає пілота росіянином і зазначає його ім`я - З. Глушица (Z Glusica). Телеканал NDTV наводить схоже ім`я, але стверджує, що льотчик був сербом.

Другий пілот літака - індієць.

"Боїнг", що розбився в аеропорту Мангалора, під час посадки торкнувся землі приблизно на 600 метрів далі розрахункової точки на злітній смузі. Як повідомляє телеканал CNN-IBN, такі дані одержані в результаті попереднього розслідування катастрофи.

Злітно-посадкова смуга в аеропорту Мангалора має довжину близько 2400 метрів. Вона розташована на вершині пагорба, тому потребує граничної точності при приземленні. CNN-IBN зазначає, що аеропорт Мангалора вважається одним з найскладніших для зльоту і посадки. Пілот "Боїнга" мав досвід посадки в Мангалорі.

Катастрофі також могли сприяти складні погодні умови. Останні два дні в Мангалорі йшли зливи.

Перед посадкою екіпаж "Боїнгу" не повідомляв про які-небудь неполадки на борту.