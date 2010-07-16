Саакашвілі примушує сина вчити російську, а той не розуміє навіщо

Президент Грузії Михайло Саакашвілі сумнівається, що на тлі напружених відносин з Росією, грузинська молодь цікавитиметься російською культурою.

«Я завжди казав, що я, може, останній, а може, й передостанній президент Грузії, який може цитувати Пушкіна, Лермонтова, Бродського, Єсеніна. Мине покоління, і нове покоління вже не розумітиме, що за Росія і де вона», - сказав Саакашвілі в ефірі білоруського телебачення..

Грузинський лідер також заявив, що свого сина він примушує вивчати російську мову. «Він каже, що навколо ніхто не вивчає російської, і запитує, навіщо це знадобиться, - пояснив Саакашвілі. (У Михайла Саакашвілі та його дружини, голландської громадянки Сандри Рулофс двоє синів – Едуард, 1995 р.н. і Ніколоз, 2005 р.н.)

Президент не бачить для Грузії альтернативи зближенню з Євросоюзом.

"У Європі теж не все ідеально. Я б не став ідеалізувати. Ми чудово знаємо – там є різні інтереси й оцінки, іноді такий зверхній підхід. Але з іншого боку, а яка альтернатива?"

Саакашвілі повідомив, що в найближчі два роки Грузія укладе угоду з ЄС про безвізові поїздки. "Крім того, ми зараз переходимо на переговори про режим вільної торгівлі. Десь пару років займе, щоб товари рухалися вільно", - сказав він.

Він наголосив, що Грузія історично пов`язана з Європою, та й Білорусі немає чого "дивитися у бік Європи, вона і є Європа... Просто треба інтегруватися. Звичайно, багато є перешкод, багато є нерозуміння. Але це – процес, який розвивається. Це відбувається. У будь-якому випадку це відбудеться", - сказав президент Грузії.

Як повідомляє Deutsche Welle, в Батумі пройшов перший раунд переговорів щодо угоди про асоційоване членство Грузії в Євросоюзі. Переговори провели віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон і президент Грузії.