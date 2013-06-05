Європарламент стурбований чварами у грузинській владі

Делегація Європарламенту, яка відвідала Грузію 3-4 червня, висловлює стурбованість політичною поляризацією у цій країні і закликає до реформ.

Про це йдеться у заяві делегації, текст якої передано агентству УНІАН.

“Ми визнаємо, що мирний перехід влади від тих, хто був при посадах, до опозиції є цінним демократичним прецедентом у країні “Східного партнерства”, за що всі гравці заслуговують на схвалення”, - зазначається у заяві.

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“Тим не менше, ми стурбовані високим рівнем політичної та соціальної поляризації між прихильниками нинішньої правлячої коаліції “Грузинська мрія” та опозиційного Об’єднаного національного руху, а також надмірною персоналізацією грузинської політики”, - продовжують автори заяви.

Депутати Європарламенту наголосили на необхідності реформи судової системи з метою забезпечення її незалежності та неупередженості.

У заяві йдеться, що Грузії потрібні рішучі дії у сфері забезпечення верховенства права з тим, щоб уникнути обвинувачень у політично вмотивованих переслідуваннях.

Депутати Європарламенту також висловили підтримку територіальній цілісності Грузії, зазначивши із занепокоєнням створення кордону російською стороною на адміністративній лінії Південної Осетії.

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У заяві засуджується жорстокість під час спроб проведення гей-прайду 17 травня і висловлюється занепокоєння збільшенням ненависницьких промов та злочинів проти меншин та вразливих верств населення.

Депутати також наголосили на тому, що Європарламент зберігає свою підтримку посиленню відносин ЄС-Грузія та подальшій демократизації Грузії.

Делегація Європарламенту складалася із 7 депутатів на чолі з Лібором Ручеком (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Чехія).