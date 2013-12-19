РФ розчарована, що Україна не підтримала резолюцію ООН проти героїзації нацизму

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті МЗС РФ.

Як повідомляє відомство, співавторами російської ініціативи стали в цілому 46 держав-членів ООН. За резолюцію проголосували 135 держав, проти виступили 4 делегації (США, Канада, Палау і Кирібаті) і 51 країна під час голосування утрималася.

“Викликає крайній подив і жаль той факт, що проти цього документа проголосували США, Канада, Палау і Кирібаті, тоді як делегації держав-членів ЄС утрималися під час голосування щодо резолюції, підтриманої переважною більшістю держав-членів ООН. Викликає жаль і позиція України, яка вважала за краще в черговий раз утриматися від засудження героїзації нацизму і від того, щоб вшанувати пам'ять полеглих у боротьбі з цим злом”, - зазначили в МЗС РФ.

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Резолюція засуджує прославляння нацистського руху і колишніх членів організації «Ваффен-СС», зокрема шляхом відкриття пам'ятників і меморіалів, а також проведення публічних демонстрацій з метою прославляння нацистського минулого, нацистського руху і неонацизму.

“У прийнятому документі особливо підкреслюється, що спорудження монументів на честь есесівців, проведення на їх честь ходи та інші подібні дії паплюжать пам'ять незліченних жертв фашизму, негативно впливають на підростаюче покоління, є абсолютно несумісними із зобов'язаннями держав-членів ООН”, - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

У резолюції підкреслюється, що такі дії є не реалізацією, а чітким і явним порушенням прав на свободу мирних зібрань і асоціацій, а також прав на свободу переконань і на їх вільне виявлення. Більше того, на думку Генеральної Асамблеї ООН, такі акти можуть підпадати під дію статті 4 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, що вимагає від держав-учасниць Конвенції переслідувати їх в кримінальному порядку.