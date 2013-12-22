Куба хоче відновити дипвідносини зі США, перервані у 1961 році

Про це заявив у суботу на засіданні кубинського парламенту голова Держради і Ради міністрів країни Рауль Кастро, передає РИА Новости.

Як наголошується, США і Куба не мають дипломатичних відносин, проте відповідно до договору 1977 р. у Гавані й Вашингтоні діють відділи інтересів двох країн. Вашингтон запровадив санкції проти Куби в 1961 р. після провалу операції з повалення уряду Фіделя Кастро. У 1996 році Конгрес США прийняв "закон Хелмса - Бертона" про додаткові санкції проти іноземних компаній, що торгують з Кубою.

"Останніми роками ми змогли проводити консультації на теми, що становлять взаємний інтерес. Ми вважаємо, що можливо вирішити й інші питання, встановити цивілізовані відносини між двома країнами - цього хоче наш народ і широка більшість громадян США, а також кубинська еміграція", - сказав Кастро.

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Гавана не раз висловлювала Вашингтону "готовність до діалогу на основі рівності і поваги принципів незалежності, суверенітету і самовизначення", нагадав він.

"Ми не вимагаємо від США зміни їх політичної і соціальної системи, і не можемо погодитися на обговорення зміни нашої системи. Якщо дійсно існує зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин, ми повинні навчитися поважати наші відмінності, навчитися співіснувати разом з ними. Тільки так. Інакше ми готові прожити ще 55 років у тих самих умовах", - продовжив лідер Куби, виступ якого було передано по національному телебаченню.

На панахиді по екс-президенту ПАР Нельсону Манделі лідери Куби і США вперше обмінялися рукостисканням, що багато спостерігачів називають "знаковою" подією у відносинах Гавани і Вашингтона.