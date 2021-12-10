Президент США провів розмову з лідерами групи "Бухарестської дев'ятки" східного рубежу НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і лідери країн "Бухарестської дев'ятки" відзначили важливість колективної єдності на тлі стягування військ Російської Федерації біля України.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови Байдена з президентом Болгарії Руменом Радєвим, прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Угорщини Яношем Адером, президентом Латвії Егілсом Левітсом, президентом Литви Гітанасом Науседою, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером.

Зокрема, президент США провів розмову з лідерами групи "Бухарестської дев'ятки" східного рубежу НАТО, аби підкреслити відданість Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і спільному зобов'язанню 5-й статті Вашингтонського договору НАТО (вона передбачає, що атака на одного члена НАТО має розглядатися як атака проти всіх членів - УНІАН).

Також лідери обговорили дестабілізаційне воєнне нарощення Росії вздовж кордону України і необхідність об'єднаної, підготовленої і рішучої позиції НАТО відносно колективного захисту союзників.

Крім того, Байден підкреслив налаштованість продовжувати тісні консультації та координацію з усіма трансатлантичними союзниками і партнерами у процесі роботи над деескалацією поточної кризи через стримування, оборону і діалог.

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

У відповідь генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права вето і сфери впливу, аби контролювати рішення України про бажання приєднатися до Альянсу. Він підкреслив, що лише Україна і 30 країн-членів вирішуватимуть, коли Україна приєднається до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що заклики Путіна про отримання гарантій про невступ України в НАТО є неправомірними. За словами Кулеби, Москва не може перешкодити зближенню України з Альянсом і не має жодного права голосу у відповідних дискусіях.

Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Столтенберг грає з вогнем, коли говорить, що треті країни не мають права голосу в питанні розширення НАТО. Лавров вважає, що декларація Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу, це "міна в основу конструкції європейської безпеки".

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Віталій Саєнко