Біля узбережжя Австралії зібралося величезне скупчення смертельно небезпечних істот

Нещодавно біля узбережжя Пілбарі на заході Австралії було виявлено безліч нових, смертельно небезпечних кубомедуз. Про це пише The Independent.
Майже 100 цих м'яких, білих і напівпрозорих істот виплили з вод за 1530 км на північ від Перта, вразивши морських біологів, оскільки, ймовірно, це новий вид.
Зазначається, що медузи, які зазвичай зустрічаються в північних водах, характеризуються округлим і кубоподібним тілом з довгими отруйними щупальцями і відомі в науці як Chironex fleckeri.
Доктор Ліза-Енн Гершвін, одна з провідних австралійських таксономісток медуз, розповіла:
"Ми давно думали про цей вид, і він, ймовірно, новий для науки".
Важливо, що він ще не отримав назви та класифікації.
Працівник порту Дампір, Бен Волкінгтон, сказав, що в дитинстві він бачив кубомедуз, але це перший раз за довгий час, коли він побачив саме цей вид.
Цікаво, що кубомедузи входять до числа найсмертоносніших безхребетних на планеті. З початку ведення статистики в Австралії від укусів кубомедуз загинуло близько 80 осіб.
За словами Гершвін, ті види, які викинуло на берег у Пілбарі, ймовірно, відрізняються від кубомедуз, що зустрічаються у водах Північної території та Квінсленда.
У березні 2021 року австралійський підліток став першою людиною, яка померла від укусу кубомедузи за 15 років. Це був перший зареєстрований випадок смерті з 2006 року.
Важливо, що отрута кубомедуз містить токсини, які вражають серце, нервову систему та шкіру. Кожне з їхніх щупалець, які можуть виростати до 3 метрів у довжину, містить близько 5000 жалячих клітин.
Їхній укус настільки болючий, що плавці, як відомо, впадають у шок і тонуть або помирають від серцевої недостатності, не допливши до берега.
"Вони зустрічаються навіть на півдні, аж до Ексмута, але повідомлення про їх велику кількість - це незвично", - заявив вчений з Австралійської організації наукових і промислових досліджень (CSIRO), доктор Джон Кісінг.
Новини про медуз
Російські окупанти спільно з "Росриболовством" планують масовий вилов медуз в Азовському морі. Росіяни заявляють, що таким чином хочуть "очистити акваторію" перед курортним сезоном.
Як зазначали в Центрі національного опору, загарбники вкотре втручаються в екосистему, щоб у короткостроковій перспективі заробити гроші.