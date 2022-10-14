НАТО проведе свої стратегічні ядерні навчання на відстані 600 миль (близько 965,5 км) від РФ, не планує використовувати реальні боєприпаси.
Про це йдеться в заяві Білого дому.
В адміністрації Байдена відзначають, що в навчаннях будуть брати участь близько 14 країн НАТО.
Також повідомляється, що навчання планувалися задовго до початку війни в Україні.
"Ці навчання не пов'язані ні з якими реальними світовими подіями або з тим, що робить Росія", - розповів координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі.
Ядерні загрози Путіна - що відомо
21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив заходу ядерною зброєю.
Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.
Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, А США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.
Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.
Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками" якщо Путін на це зважиться.
В цілому, на думку Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ в нинішньому стані просто не здатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.