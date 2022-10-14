В адміністрації Байдена відзначають, що в навчаннях будуть брати участь близько 14 країн НАТО.

НАТО проведе свої стратегічні ядерні навчання на відстані 600 миль (близько 965,5 км) від РФ, не планує використовувати реальні боєприпаси.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

В адміністрації Байдена відзначають, що в навчаннях будуть брати участь близько 14 країн НАТО.

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Також повідомляється, що навчання планувалися задовго до початку війни в Україні.

"Ці навчання не пов'язані ні з якими реальними світовими подіями або з тим, що робить Росія", - розповів координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, А США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками" якщо Путін на це зважиться.

В цілому, на думку Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ в нинішньому стані просто не здатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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