За його словами, таке ставлення до Росії - велика помилка.

Речник Кремля Дмитро Пєсков поскаржився, що є країни, з якими протягом століть у Росії спостерігається "дефіцит дружніх почуттів". Його цитують російські ЗМІ.

У зв'язку з цим він назвав Польщу і Прибалтику, які, мовляв, чомусь "бояться Росію і демонізують її", що є "великою помилкою".

"Узяти, наприклад, Польщу. З Польщею в нас дійсно проблеми. Із Прибалтикою в нас дійсно проблеми. Вони весь час нас чомусь бояться, нас демонізують. Усі, хто приходить там до влади, починають просто люто ненавидіти Росію і росіян", - поскаржився Пєсков.

"Тому що з російської культури, із взаємодії з Росією ці країни могли б узяти дуже багато для себе", - зазначив прессекретар російського диктатора.

Що влада Польщі каже про РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький заявляв, що Росія становить загрозу для Європи, і їй необхідно протидіяти. За його словами, РФ продовжує запускати ракети по Україні в той час, як деякі країни пропонують повернутися до політики "перезавантаження" відносин з Москвою. За його словами, Росія є загрозою вже довгі роки, незалежно від того, чи йдеться про країну часів Володимира Путіна, царя чи більшовиків.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснював, як змусити російського дикатора Володимира Путіна сісти за стіл перемовин. Він сказав, що це треба робити у два етапи: спочатку продемонструвати силу, а вже потім вести діалог. Польський міністр наголошував: керівництво Росії має зрозуміти, що його спроба відродити останню імперію Європи приречена на провал.

