Алексієвич порівняла білоруську ситуацію зі сталінськими репресіями, де "стукачі" і агенти КДБ стежили за кожним.

Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич живе в Берліні з вересня. Вона переїхала в Німеччину на запрошення Служби академічної обміну країни.

Письменниця покинула рідну Білорусь після того, як залякування її з боку режиму Олександра Лукашенка стало надто небезпечним, - пише Süddeutsche Zeitung. Питання про її можливе повернення лишається відкритим. Алексієвич рідко дає інтерв'ю й майже не виходить з дому. А коли виходить, мало хто її впізнає на вулиці. Журналісти видання поспілкувалися з нобелівською лауреаткою про події в Білорусі.

Читайте такожNeue Zürcher Zeitung: Кремлю рано чи пізно доведеться замінити ЛукашенкаНа її думку, революція в країні ще не закінчилася. Вона лише шукає нові форми. Вона пригадує "День волі", коли було багато солдатів і військових машин. Люди тоді просто мовчки стояли біля своїх будинків без будь-яких символів. Це все одно було вираженням незгоди. Тепер в Білорусі 40 тисяч людей були арештовані, побиті, кинуті за ґрати й вбиті. Постраждала мало не кожна сім'я. І саме через це, на думку Алексієвич, білоруси не простять це.

"Навіть старше покоління сподівалося, що ресурси влади скоро закінчаться. Початок був натхненним для всіх нас. Жінки в білих сукнях. Скрізь розвівалися біло-червоно-білі прапори, в небо піднімалися повітряні кульки, грала музика. Свято! Ми згадували, як все починалося в 1990-х. Часи романтики! Тоді ми були впевнені, що потрібно лише позбутися комуністів, і за рогом нас чекає свобода. Ми і в 90-х думали, що свобода - це свято. Але все вийшло інакше. Заводи закривались, люди втрачали роботу, одні багатіли, інші опинилися в страшній бідності. Навіть якщо ми в Білорусі переможемо, боюсь, серед нас вже ніколи не буде такої єдності, як зараз", - сказала вона.

На думку письменниці, у на білоруських вулицях зароджується нова форма ненасильницької революції. Люди на вулиці хотіли її провести безкровно і досі хочуть цього. Але тепер вони знають, що ціна дуже висока.

"Я була вражена тим, як швидко знову запрацювала сталінська машина. Ніхто нічого не забув. Скрізь з'явились "стукачі", місцеві підрозділи КДБ працюють на повну. Лікар доносить на свого начальника. Його звільняють, а донощику віддають його посаду. Терор 1937 року в усій красі", - вважає Алексієвич.

Читайте такожCNN: Білоруси незаконно переходять кордон України, тікаючи від тортур й зґвалтувань міліціїВона розповіла, що люди з Білорусі під час розмов порівнюють своє життя сьогодні з "окупацією". Життя стало абсурдним і страшним. Кур'єра арештували лише тому, що він їхав на червоному велосипеді з червоною сумкою, в якій віз піцу. До іншого чоловіка вдерлися додому, тому що в нього на балконі сохли червоні труси. Правоохоронцям вони видалися схожими на білоруський біло-червоно-білий прапор. На Новий рік Дідам Морозам не можна було ходити в червоних пальто, лише в синіх.

За словами Алексієвич, у Білорусі багато тих, хто боїться життя після Лукашенка. Їм подобається їздити у відпустку в Єгипет і купувати китайський одяг. Тому що у них раніше всього цього не було.

"Вони бояться, що після Лукашенка прийде російський капітал, що заводи куплять за копійки, а колгоспи розвалять. Вони бояться Росію, російської моделі капіталізму", - пояснила письменниця.

Читайте такожForeign Policy: У Білорусі в'язниці чекають ціле покоління, яке могло зробити країну кращоюАлексієвич вважає, що Європа не усвідомлює, наскільки небезпечна для неї ситуація в Білорусі. Адже йдеться не лише про страждання самих білорусів, а й про стабільність континенту.

"Може початися громадянська війна, почнеться наплив біженців. Білорусь - це останній бастіон комунізму. Якщо комунізм переможе, це зміцнить авторитарні рухи й уряди в Росії, Польщі, Угорщині", - припускає письменниця.

Разом з тим, вона зауважує, що білоруси і самі не знають, що означає жити вільно. Тому що навіть найстарші жителі країни не пам'ятають такого життя. У Білорусі немає досвіду свободи.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня минулого року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

27 березня в Мінську було оголошено мітинг біля площі Бангалор. Очікувалося, що він стане першим масовим протестом проти режиму Олександра Лукашенка у 2021 році. На вулицях столиці від ранку були колони військової техніки та омонівці.

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Переклад: Лесь Димань