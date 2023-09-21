Роспропаганда переконує, що конфлікт між Україною та Польщею нібито прогресує.

Російська пропаганда продовжує цинічно підігрівати напруження між Україною та Польщею. Цього разу росіяни запустили фейк про польського лідера Анджея Дуду.

Прокремлівські Телеграм-канали поширили скриншот, який свідчить про те, що Дуда нібито потрапив у базу сайту "Миротворець", куди потрапляють за агресію та злочини проти України. Втім, світлина Дуди набагато чіткіша за текст на так званому скриншоті.

За версією пропагандистів, польський лідер нібито потрапив у базу "за участь в актах гуманітарної агресії проти України".

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Насправді, за запитом Анджей Дуда на справжньому сайті "Миротворець" даних не знайдено.

Напруга між Україною та Польщею

Словаччина, Польща та Угорщина ввели національну заборону на імпорт українських сільгосптоварів. Україна має намір судитися, тому вже подала позов до Світової організації торгівлі.

Коментуючи позов, Анджей Дуда сказав, що Україна схожа на потопаючого, який може потягнути за собою тих, хто хоче їй допомогти. Він заявив, що вони будуть захищати свої інтереси.

У Польщі сказали, що не постачають Україні озброєння, крім поставок, передбачених раніше підписаним контрактом. Також в уряді мають намір скоротити фінансову підтримку українців, які втекли від війни.

Литовський президент Гітанас Науседа зустрівся в Нью-Йорку з Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським. В ході зустрічі вони обговорювали конфлікт, що виник між країнами через експорт зерна, а також інформацію про те, що Польща припиняє поставки зброї в Україну. Науседа заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якомога швидше.

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