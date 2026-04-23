Раніше очільник американського Мінфіну запевняв, що дію санкційного винятку продовжувати не будуть.

Сполучені Штати Америки продовжили дію санкційного винятку, який дозволяє продаж російської нафти, через прохання "бідних країн".

Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише The New York Times. За його словами, понад 10 бідних країн звернулися до США з проханням продовжити ліцензію.

Сталося це під час весняних засідань МВФ та Світового банку минулого тижня.

Примітно, що ще минулого тижня Бессент заявляв, що Вашингтон не продовжуватиме санкційний виняток щодо російської нафти. Однак у п’ятницю американський Мінфін про чергове продовження ліцензії на 30 днів.

Санкції проти Росії

Європейський Союз працює над новим, уже 20 пакетом санкцій проти Росії. За даними агентства Reuters, у ньому немає повної заборони на російську нафту. Водночас під обмеження потраплять сім російських нафтопереробних заводів.

FT стверджує, що російська економіка перебуває у поганому стані, а показники продовжують "малювати". Не врятувало Кремль і зростання цін на нафту, зумовлене конфліктом на Близькому Сході. У матеріалі сказано, що про реальний стан справ не здогадується і правитель РФ Володимир Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: