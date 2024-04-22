Зазначається, що це пов'язано з великим потоком мігрантів.

У деяких районах Німеччини більше не хочуть приймати українських біженців через великий потік мігрантів. У країні заявили, що інтегрувати всіх прибулих більше неможливо. Про це заявив президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер, передає Welt.

За його словами, деякі райони та муніципалітети Німеччини є переповненими через постійну та нелегальну міграцію. Проблем на місцях стає більше, через що місцева влада більше не прагне приймати біженців з України.

"При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїжджати до нас", - наголосив Загер.

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Відомо, що Німеччина надає прихисток понад 1,2 млн українців. Тільки на землі Баден-Вюртмемберг мешкає у два рази більше українських біженців, ніж у всій Франції.

Крім того, політик запропонував "захищене від погодних умов житло на безпечному заході України", про яке раніше говорила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. За словами Загера, Польща могла б прийняти більше біженців з України за підтримки з боку ЄС.

"Заява канцлера Олафа Шольца восени про те, що держава "нарешті депортує людей у великих масштабах", була нічим іншим, як заспокійливою пігулкою з гірким присмаком, тому що вона не працює", - підкреслив він.

Українські біженці в країнах Європи: що відомо

За даними Євростату, у країнах ЄС перебуває 4,2 млн українських біженців, проте кількість людей з таким статусом стає меншою. Зокрема найбільше українських біженців прийняли такі країни, як Польща, Німеччина та Чехія.

Як писав УНІАН, у Німеччині хочуть змінити правила працевлаштування біженців з України, а саме українці можуть мати можливість розпочати роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів.

"Щоб реально використати потенціал нашого ринку праці, ми повинні розпалити інтеграційний турбо в Німеччині. Ми все ще занадто бюрократичні та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію на ринок праці… Заходи щодо інтеграції та вивчення мови повинні здійснюватися паралельно з початком роботи", - зазначив керуючий директор Асоціації міст та муніципалітетів Німеччини Андре Бергеггер.

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