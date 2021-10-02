У Державному департаменті США прокоментували затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі 1 жовтня.
Про це "Голосу Америки" заявив речник Держдепу.
Там заявили, що вони поінформовані про затримання Міхеїла Саакашвілі і уважно слідкують за ситуацією.
"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини", - сказав речник Держдепу.
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Затримання Саакашвілі в Грузії
Про арешт Міхеїла Саакашвілі в Батумі стало відомо 1 жовтня. Він був заарештований місцевими правоохоронцями, повернувшись на батьківщину вперше за 8 років.
За словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, у поліції була попередня інформація про переміщення Саакашвілі з України до Грузії.
Адвокат політика Бека Басилая стверджує, що ще не зміг зв'язатися з ним, і називає затримання свого клієнта політичним актом.
Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.
Але вже 1 жовтня Саакашвілі оголосив, що прибув до грузинського Батумі.
Після його затримання Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії для отримання офіційної інформації про підстави і обставини того, що сталося.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже попередила, що за жодних обставин не помилує свого попередника.
Пізніше Саакашвілі оголосив голодування і зажадав вважати себе політичним в'язнем.