Розвідка США спростувала слова Трампа про значне послаблення Ірану, – CBS

Іран зберігає значно більше військових можливостей, ніж публічно визнають власті США. Про це повідомляє CBS News з посиланням на американських чиновників, обізнаних з розвідданими.

За їхніми словами, на момент початку перемир'я на початку квітня в розпорядженні Ірану залишалося близько половини арсеналу балістичних ракет, а також відповідні пускові установки.

Така оцінка суперечить заявам адміністрації президента Дональда Трампа, яка раніше стверджувала, що військовий потенціал Ірану був істотно ослаблений в результаті ударів.

Джерела зазначають, що, незважаючи на завдані збитки, Тегеран зберігає здатність до подальших військових дій, включаючи використання ракетних систем.

Матеріал підкреслює розбіжність між публічною риторикою та внутрішніми оцінками американської розвідки щодо реального стану збройних сил Ірану.

Переговори США з Іраном - останні новини

Раніше другий раунд переговорів зірвався через відмову Ірану надіслати своїх представників до Пакистану. У зв'язку з цим було скасовано візит до Ісламабаду віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Напередодні президент США Дональд Трамп на прохання прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа продовжив термін режиму припинення вогню з Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: