Американська телеакадемія оголосила номінантів на Оскар

Американська телеакадемія у вівторок, 24 січня, оголосила номінантів на найпрестижнішу премію у світі кіно — золоту статуетку Оскар у 28 номінаціях.

Церемонія транслювалася в режимі он-лайн, номінантів оголошувала Дженіфер Лоуренс.

У головній номінації Найкращий фільм представлені дев`ять картин: Артист (The Artist) Мішеля Хазанавічуса, Спадкоємці (Descendants) Александра Пейна, Хранитель часу (Hugo) Мартіна Скорсезе, Прислуга (The Help) Тейта Тейлора, Людина, що змінила все (Moneyball) Беннетта Міллера , Бойовий кінь (War Horse) Стівена Спілберга, Північ у Парижі (Midnight in Paris) Вуді Аллена, Древо життя (Tree of Life) Терренса Маліка, Страшенно голосно і вкрай близько (Extremely Loud and Incredibly Close) Стівена Долдрі.

П`ять із вищеперелічених фільмів також представлені в номінації Найкраща режисура. Йдеться про картини Хазанавічуса, Пейна, Скорсезе, Аллена й Маліка.

У категорії Найкраща чоловіча роль представлені: Джордж Клуні (Спадкоємці), Бред Пітт (Людина, що змінила все), Жан Дюжардін (Артист), Гері Олдмен (Шпигун, вийди геть!), Деміан Бішир (Краще життя).

За звання найкращої актриси поборються: Гленн Клоуз (Таємничий Альберт Ноббс), Меріл Стріп (Залізна леді), Вайола Девіс (Прислуга), Мішель Вільямс (Сім днів і ночей з Мерилін), Руні Мара (Дівчина з татуюванням дракона).

Чергова (вже 84-та за рахунком) церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії відбудеться 26 лютого 2012 року й транслюватиметься в прямому ефірі у 225 країнах світу.

Корреспондент