Політик самовіддано лаяв президента РФ, але в якийсь момент йому стало не до дебатів.

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський добряче осоромився в ефірі росТБ. З політика почали спадати штани в найвідповідальніший момент - коли він наважився критикувати Володимира Путіна. У Росії лаяти владу настільки небезпечно, що навіть відомі політики "втрачають" штани від страху перед Кремлем.

Курйозний момент зі штанами Жириновського потрапив в ефір російського телеканалу ТВС.

Так, глава ЛДПР взяв участь у російському політичному шоу. Під час дебатів політик розпалився і почав критикувати владу РФ, в цей момент з нього почали спадати штани.

Жириновський критикував президента РФ і главу російського уряду Михайла Мішустіна. Політик голосно кричав про те, що влада має комуністичні погляди, при цьому він активно розмахував руками.

Але в якийсь момент запал Жириновського поменшав - раптово він відчув, що з нього спадають штани. Політик швидко зрозумів, що потрібно рятувати курйозну ситуацію. Він практично непомітно підхопив штани і швидко їх поправив.

Читайте такожУ Казахстані затримали водія з живим конем у салоні (відео)Конфуз швидко потрапив в мережу. Користувачі активно обговорюють штани Жириновського і жартують, що навіть одяг політика боїться за свого власника, який наважився критикувати Путіна.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один курйоз з Жириновським. Політик хотів влаштувати помпезний виїзд на конях, але задум з тріском провалився. Тварини навідріз відмовилися везти одіозного росіянина, замість цього одне з них вирішило справити нужду.

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Автор: Віолетта Орлова