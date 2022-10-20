Грудневі ф'ючерси на нафту Brent виросли на 80 центів.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на нафту почали зростати.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта подорожчала приблизно на 1 долар у четвер, 20 жовтня.

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Грудневі ф'ючерси на нафту Brent виросли на 80 центів, або 0,9%, до 93,21 доларів за барель станом на 06:10 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в листопаді виросли на 1,29 долара, або на 1,5%, до 86,84 долара за барель.

Контракт WTI з поставкою в грудні останній раз подорожчав на 1,4%, або на $1,16 цента, до $85,68 за барель.

Як зазначається в матеріалі, на настрої інвесторів вплинули новини про те, що Китай розглядає можливість скорочення карантину для відвідувачів, що прибувають в країну.

"Ринок реагує на ці карантинні новини", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, додавши, що це "перший позитивний знак, який ми бачили" з Китаю на Covid.

Ембарго на російську нафту:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року. Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

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