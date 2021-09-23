Наслідком таких дії РФ для запуску "Північного потоку-2" є рекордне зростання ціни на газ в Європі.

Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку та веде прямий шантаж задля комерційного запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляється на сайті компанії.

"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора раза. Як наслідок - ціни на газ в Європі б’ють рекорди. У такій ситуації Кремль каже: хочете більше газу, дайте нам запустити "Північний потік-2", – зазначив він.

Вітренко додав, що "Газпром" вже зараз у змозі суттєво наростити постачання газу до ЄС через Україну.

"Кремль каже, що для цього європейські компанії мають більше купувати газу, тобто, мовляв, проблема в тому, що це європейські компанії відмовляються купувати газ. Це неправда. І це легко перевірити", – сказав голова правління "Нафтогазу".

Він підкреслив, що реальну картину попиту європейських споживачів легко побачити, просто відкривши продаж газу з точкою передачі на східному кордоні України.

"Тоді європейські контрагенти "Газпрому" зможуть самі забронювати транзит через Україну. На нашій стороні проблем точно немає, у нас все відкрито і доступно. Той факт, що "Газпром" це не робить, якраз вказує, що він зловживає своїм домінуючим становищем на європейському ринку, штучно обмежуючи пропозицію й фактично блокує доступ третіх сторін до транзитних газопроводів. Тобто "Газпром" не грає за європейськими правилами та продовжує використовувати газ як геополітичну зброю проти Європи й проти України", – зазначив Вітренко.

Голова "Нафтогазу" вважає, що не варто вірити міфам про надходження на європейський ринок додаткового російського газу одразу після запуску "Північного потоку-2".

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"Газпром" після запуску "Північного потоку-2" може обсяги, які зараз йдуть через Україну, перевести на цей новий газогін. І тому газу більше не стане, просто зміниться маршрут. Так, за поточним контрактом "Газпром" має платити за 40 млрд кубометрів транзиту через Україну. Путін каже, що вони будуть виконувати вимоги контракту. Але ці вимоги - "качай або плати". Тобто можна платити, і не качати. Тому фізичних обсягів транзиту з запуском "Північного потоку-2" може і не бути", – підсумував Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Конгресі США схвалили санкції проти "Північного потоку-2". У липні Вашингтон відмовився від намірів ввести санкції для учасників проекту.

"Нафтогаз України" висловив вдячність Конгресу Сполучених Штатів Америки за ухвалення норми про обов’язкові санкції щодо організацій та фізичних осіб, відповідальних за планування, будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Ганна Бредіхіна