26 листопада у Херсоні відновили електропостачання, наступного дня електроенергію почали поступово подавати у житлові будинки.

У Херсоні постачання електроенергії відновили для 50% споживачів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"50% Херсона зі світлом", - зазначив він.

Деокупація Херсона

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Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго.

26 листопада у Херсоні відновили електропостачання. Наступного дня електроенергію почали поступово подавати у житлові будинки.

Відключення світла в Києві та інших містах

З 10 жовтня росіяни прицільно б'ють по українській критичній інфраструктурі. Після чергового ракетного обстрілу, 17 листопада, у Києві було зафіксовано антирекорд з відключення світла.

Крайня масована атака Росії спричинила блекаут в українській енергосистемі. Ворожі ракети влучили як у ТЕС, так і в ГЕС та інші об'єкти критичної інфраструктури. В низці регіонів зникло світло, вода, через знеструмлення стались перебої зі зв'язком.

З 24 листопада киян попередили, що світло подаватимуть на 2-3 години раз у день.

Вже кілька днів поспіль українців попереджають про підготовку Росією до нового масованого удару. За словами експертів Інституту вивчення війни, Путін може збільшити кількість ракет і атак на Україну, щоб підтримати недавній темп ударів. На підготовку до нового удару такої потужності росіянам потрібно від 7 до 14 днів, зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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