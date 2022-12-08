На даний момент 22 танкера з нафтою не можуть перетнути турецькі води через побоювання Анкари, що поставки можуть бути незастрахованими.

На тлі нафтових санкцій проти Росії західні чиновники звинуватили Туреччину в зриві поставок нафти з Чорного моря після блокування руху через протоки Босфору і Дарданелли.

Як повідомляє Financial Times, західні чиновники заявили, що судна, більшість з яких завантажені нафтою з Казахстану, а не Росії, мають бути пропущені.

"Всі, крім одного з приблизно 20 завантажених танкерів, які очікують на перетин проток, перевозять нафту казахстанського походження... Ці вантажі не будуть підпадати під обмеження ціни при будь-якому сценарії, і не повинно бути ніяких змін в статусі їх страхування від Казахстанських поставок в попередні тижні або місяці", - йдеться в матеріалі.

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На цей час 22 танкери з нафтою не можуть перетнути турецькі води через побоювання Анкари, що поставки можуть бути незастрахованими. Такі побоювання виникли через правила, які забороняють танкерам з російською нафтою отримати доступ до Європейського морського страхування, якщо нафта не продається в межах встановленої стелі - за ціною 60 дол за барель або нижче.

Туреччина і нафтові санкції проти РФ:

З 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Станом на 6 грудня 2022 року біля берегів Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів. Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

7 грудня 2022 року в Мінфіні США заявили про те, що режим обмеження цін поширюється тільки на нафту російського походження і не вимагає додаткових перевірок суден, що проходять через турецькі територіальні води.

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